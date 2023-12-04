Bayraktar TB2 SİHA ihracatı Baykar'ı 'küresel savunma ligine' taşıdı

"Baykar başlangıçtan bugüne kadar tüm projelerini tamamen öz kaynaklarıyla yürüttü. Bu aşamada ihracattan elde ettiğimiz geliri de tamamen yatırım ve projelerimize kaynak olarak kullanıyoruz. Baykar'ın İHA sistemleri AR-GE sürecinin başlangıcından 2022'ye kadar olan süreçte elde ettiği gelirlerin yaklaşık yüzde 70'i ihracattan geldi. 2022 yılında ise satışların yüzde 85'i ihracattan kaynaklandı. 2023 yılında ise ihracat gelirinin toplam satışlar içerisinde yüzde 90'dan fazla olmasını bekliyoruz. Baykar olarak yıllar içinde ihracat sürecinde önemli seviyede artış sağladık. 2020'de sadece 2 ülkeye ihracat yaptık. 2021'de ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 7'ye, 2022 yılında ise 19 ülkeye çıktı. Ayrıca 2022'de 25 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. 2022'de yapılan ihracatın tamamı Bayraktar TB2 SİHA sisteminden oluştu. Baykar'ı büyüten unsur ihracatın artışı oldu. Bayraktar AKINCI TİHA sisteminin ihracatı ise 2023 yılından itibaren başladı. İhracat tarafında daha da güçlenerek ilerleyeceğiz. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA'nın seri üretime başlamasının ardından ihracat rakamlarımızın daha da artacağını öngörüyoruz."