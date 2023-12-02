Bayraktar TB3 adım adım yükseliyor: Onuncu test de başarıyla tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. Bayraktar, "Bir hayalimizi daha gökyüzü ile buluşturduk çok şükür. Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun." dedi. Bayraktar, ilk uçuştan görüntüleri de paylaştı.