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Ekonomi

Bayraktar TB3 adım adım yükseliyor: Onuncu test de başarıyla tamamlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 10. Test Uçuşunun gerçekleştiğini duyurdu. Bayraktar TB3, testlerde toplamda 49 saat 27 dakika havada kaldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
09:24 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 09:26 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bayraktar TB3

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın testleri devam ediyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"10. Test Uçuşu. Orta İrtifa Testi-4. Toplam Uçuş Saati: 49 saat 27 dakika"
ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün uçuş görüntülerini de paylaştı.

Bayraktar TB3 SİHA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

#Bayraktar TB3
#Selçuk Bayraktar
#SİHA
#Baykar
42 dakika önce
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