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Ekonomi

Bayraktar TB3'ten büyük başarı: 4 saat süren ikinci uçuş testini de tamamladı

Bayraktar TB3 SİHA, ikinci uçuş testini de başarıyla yaparak 4 saat havada kaldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçuşun görüntülerini paylaşarak, "Adım adım Mavi Vatan'a" dedi.

Halil Akkoç
16:19 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bayraktar TB3, 4 saat havada kalmayı başardı.

Bayraktar TB3, 4 saat havada kalmayı başardı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"BayraktarTB3, 4 saat süren 2. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Adım adım Mavi Vatan'a..."
ifadelerini kullandı.

Bayraktar, uçuşun görüntülerini de paylaştı.

Bayraktar TB3, ilk uçuşunu 27 Ekim'de yapmıştı.

Bayraktar TB3 SİHA

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.

#Bayraktar TB3
#Selçuk Bayraktar
#Mavi Vatan
1 saat önce
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