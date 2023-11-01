Bayraktar TB3'ten büyük başarı: 4 saat süren ikinci uçuş testini de tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın yanında dünyanın ilk SİHA gemisi olacak kısa pistli uçak gemisi TCG Anadolu için tasarladıkları Bayraktar TB3'ü geliştirme çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Bayraktar, yakın zamanda yer testlerinin, yerden havalanma ve iniş testlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla ilk uçuşunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. TCG Anadolu'ya konuşlanacak olan Bayraktar TB3 ve Kızılelma havacılık tarihinde aslında bir devrimi işaret ediyor." dedi.