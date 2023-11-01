Bayraktar TB3'ten büyük başarı: 4 saat süren ikinci uçuş testini de tamamladı

Bayraktar TB3, 4 saat havada kalmayı başardı.
Bayraktar, uçuşun görüntülerini de paylaştı.
Bayraktar TB3, ilk uçuşunu 27 Ekim'de yapmıştı.
Bayraktar TB3 SİHA
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemidir. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahiptir.
Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunmaktadır.
Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilmektedir.