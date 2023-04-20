Bayraktar'dan Kızılelma'ya Cem Karaca'lı paylaşım: Sevda kuşun kanadında

Türkiye’nin ilk milli SİHA/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın mimarı olan Selçuk Bayraktar, İstanbul’da 27 Nisan ve 1 Mayıs arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST festivaline vatandaşları davet etti. Bayraktar, “Tüm milletimize teknolojinin kalbinin çarptığı yere, Milli Teknoloji Hamlesi’nin merkezi olan TEKNOFEST’e İstanbul’a Atatürk Havalimanı’na bekliyoruz” ifadelerini kullandı.