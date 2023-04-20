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Ekonomi

Bayraktar'dan Kızılelma'ya Cem Karaca'lı paylaşım: Sevda kuşun kanadında

Baykar Teknoloji Lideri ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'ya video hazırladı. Merhum sanatçı Cem Karaca'nın "Sevda kuşun kanadında" şarkısı eşliğinde Kızılelma'nın görüntüleri paylaşıldı.

15:05 . 20/04/2023 Perşembe
Diğer
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı
Kızılelma
, testlerine devam ediyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kızılelma havadayken paylaşım yaptı.

Türkiye savunma sanayi alanında hızlı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe ulaşan Türkiye, İHA, SİHA, İDA, uçak gemisi, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma gibi güçlü atılımlarını sürdürüyor.

Dünya çapında ilgi gören İHA ve SİHA'ların ardından insansız savaş uçağı Kızılelma büyük beğeni topluyor.

Yapılacak testlerin ardından envantere katılması beklenen Kızılelma'ya ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımda bulundu.

"Sevda Kuşun kanadında"

Bayraktar, Cem Karaca'nın
"Sevda Kuşun Kanadında"
şarkısıyla birlikte Kızılelma'yı göklerdeyken olan videosunu paylaştı.


#Kızılelma
#Selçuk Bayraktar
#Cem karaca
#Sevda Kuşun kanadında
19 dakika önce
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