Bayraktar'dan Kızılelma'ya Cem Karaca'lı paylaşım: Sevda kuşun kanadında

Selçuk Bayraktar
Türkiye savunma sanayi alanında hızlı çalışmalarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Savunma sanayinde yüzde 80 yerliliğe ulaşan Türkiye, İHA, SİHA, İDA, uçak gemisi, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma gibi güçlü atılımlarını sürdürüyor.
Dünya çapında ilgi gören İHA ve SİHA'ların ardından insansız savaş uçağı Kızılelma büyük beğeni topluyor.
Yapılacak testlerin ardından envantere katılması beklenen Kızılelma'ya ilişkin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar paylaşımda bulundu.