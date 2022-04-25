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Ekonomi Bayram öncesi gözde tatil bölgesinde doluluk oranı yüzde 80e ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bayram öncesi gözde tatil bölgesinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye’nin önemli turizm kentlerinden Kuşadası’ndaki otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80’lara ulaştı. Rezervasyonlarda yaşanan hareketlilik sektör temsilcileri ile esnafı sevindirirken, tesislerde alınan önlemler yoğunlaştırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Bayram öncesi gözde tatil bölgesinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı
Kuşadası’nda bayram öncesi rezervasyon doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden "Salgının yavaş yavaş sonlarına geldik, bayramda doluluk oranlarımız yüzde 80’lere ulaştı, bayrama yakın doluluk oranları daha da artar düşüncesindeyim. Özellikle Avrupa’dan yoğun rezervasyon talepleri var. 2022 yazı bu sene bir aksilik yaşanmaz ise güzel geçecek düşüncesindeyim" dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Köroğlu, "Kuşadası’nda 2022 yılı beklediğimiz gibi çok iyi başladı. İnsanlar pandemide 2 yıl boyunca çok sıkılmışlardı, tatile gelemiyorlardı, özellikle Avrupalı müşterilerimiz uzun süredir ayrı kalmışlardı o yüzden 2022 beklentilerimiz gibi çok iyi başladı ve şu anda da iyi devam ediyor.

Ukrayna’daki savaş özellikle Ege bölgesini pek etkilemedi Antalya gibi değil çünkü daha çok Ruslar Antalya bölgesine geldiği için Ege bölgesini pek etkilemedi ama illaki bir kısım etkilendi.

Avrupa ülkelerindeki artıştan dolayı çok fazla bunu hissetmiyoruz. Bu yaz bölge üst düzey olacak en son 2019 yılında biraz doluluklarımız vardı. Bu yaz 2019 yılınız üzerine çıkarız. Bu dönem 2022 yılı bütün otelciler için çok iyi geçer diye düşünüyorum. Bayramda rezervasyonlar şimdiden yüzde 80’lere ulaştık. Şu an iyi hatta bayramda tatil yapacak olanlar varsa geç kalmadan rezervasyonlarını yaptırsınlar, çünkü son günlerde yer bulamayabilirler" diye konuştu.

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