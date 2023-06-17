Bayram öncesi için müjde verilmişti: Emeklilere ödemeler bugün başlıyor

Kamu işçilerine ve kadroya geçen taşeron işçilere bu yılın ikinci yarısında ödenecek ikramiyenin (tediye) tarihi belli oldu. Buna göre 13 günlük ödeme 23 Haziran’da yani bayramdan önce yapılacak. En düşük ödeme 3 bin 685 lira.