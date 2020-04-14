BDDK bankaları uyardı: Elinizi taşın altına koyun

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi. Kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan Akben, "Bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi.

10 GÜNDE 27,5 MİLYAR TL İLAVE KREDİ HACMİ

Kamu bankalarının öncü rolüne değinen Akben, "Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve sanatkarlara, KOBİ'leri ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz" diye konuştu Kamu bankalarında kredilerin artarken özel bankalarda azaldığına değinen Akben, şunları söyledi:

YAKIN TAKİPTEYİZ

"Geldiğimiz noktada bankalara iletmiş olduğumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz. Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve sanatkarlara, KOBİ'leri ve kurumsal işletmelere yönelik kredi destek programlarını başarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi hacmi oluşturduklarını görüyoruz. Salgından ötürü geçici likidite sıkıntısı yaşayan müşterilere sağlanan bu imkanların hem salgının ekonomik ve sosyal maliyetlerini aşağıya çekeceğine hem de bankalarımızın salgın sonrası dönemde tahsilat kabiliyetini artıracağına inanıyorum. Aynı dönemde özel bankalarımızın toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına şahit olduk."

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İŞ DÜNYASINDAN DESTEK MESAJI

Başkan Mehmet Ali Akben'in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK'ya iş dünyasından destek geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı için, BDDK spekülatörlere 'TL'den elini çek' mesajı verdi. Bu kararın küresel ölçekte koronavirüsün (Kovid-19) oluşturacağı tahribatla ilgili olduğunu da unutmamak gerek" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Elinizi taşın altına koyun

Abdurrahman Kaan

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Şekib Avdaviç

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise "Konuya ilişkin bizim de beklentimiz, kamu bankalarının sağladığı kolaylıkların yanında, elbette özel bankalarımızın da ellerini taşın altına koymasıdır. Zira bu zorlu süreçten ancak kamu ya da özel ayrımı olmaksızın eşgüdümlü çalışarak ve birlikte hareket ederek çıkabiliriz" dedi. Kaan, bu bağlamda BDDK bankalara göndermiş olduğu talimatları desteklediklerini ve bu süreçte bütün bankaların, başta KOBİ'ler olmak üzere finansmana ihtiyaç duyan bütün işletmelere desteklerini esirgemeyeceklerine inandıklarını belirtti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönündeki BDDK uyarısını da yerinde ve önemli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK MESAJI

Mehmet Ali Akben

Başkan Mehmet Ali Akben'in bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izleyeceklerini söylemesinin ardından BDDK'ya iş dünyasından destek geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, BDDK'dan bankaların swap işlemlerine sınırlama kararı için, BDDK spekülatörlere 'TL'den elini çek' mesajı verdi. Bu kararın küresel ölçekte koronavirüsün (Kovid-19) oluşturacağı tahribatla ilgili olduğunu da unutmamak gerek" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de "Devletimizin ilettiğimiz her soruna anında çözüm ürettiği bir dönemde, özel sektör bankalarımızın da aynı proaktif tutumu göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.