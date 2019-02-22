BDDK Başkanı açıkladı: Kredi kartı ve kredide taksit sayısı artacak

BDDK Başkanı Akben, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Kredi kartlarında taksit sınırı ve bireysel tüketici kredilerinde vade uzatımı yönünde çalışma yaptıklarını anlatan Akben, "İhtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkacak" ifadesini kullandı.

Otomobil kredisinde vade 60 ay olacak

Akben ayrıca, "Fiyatı 120 bin TL'ye kadar olan taşıt alımı amacıyla kullandırılacak kredilerde vade 48 aydan 60 aya yükselecek" şeklinde konuştu.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben.

Yurt içindeki seyehat harcamaları konusuna da değinen Akben, "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içi harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkacak" bilgisini paylaştı.

BDDK bankacılık sektörünün kredi hacmini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı

BDDK, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 11 milyar 768 milyon lira artarak 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liraya yükseldiğini duyurmuştu.

Haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 15 Şubat ile biten haftada 11 milyar 768 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 381 milyar 115 milyon liradan 2 trilyon 392 milyar 883 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 29 milyar 634 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,43 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 91 milyar 80 milyon lira oldu.

Yeni düzenlemeyle bankaların verdiği kredi kartlarındaki taksit oranları da bazı harcamalarda artacak.

Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 15 Şubat ile biten haftada 1 milyar 563 milyon lira azalarak 394 milyar 584 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 646 milyon lirası konut, 6 milyar 309 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 628 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 257 milyon artarak 365 milyar 860 milyon liraya çıktı.

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Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 29 milyar 634 milyon lira arttı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,79 azalarak 101 milyar 927 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 907 milyon lirası taksitli, 59 milyar 19 milyon lira taksitsiz oldu.