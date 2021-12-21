BDDK duyurdu: Kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle edenlere suç duyurusunda bulunulacak

BDDK, kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlere karşı harekete geçildi.

BDDK bu kişiler hakkında gerekli incelemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacağını açıkladı.

BDDK, açıklamasında "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. pic.twitter.com/J55a0mtFbh REKLAM December 20, 2021

FOTOĞRAF 11 DolarTL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık yüzde 32 civarında değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, \"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.\" dedi. Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı. Saatler 22.29'u gösterirken dolar 13.55 seviyesinde seyretti. Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolarTL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 12,67'ye kadar geriledi. DolarTL, saat 22.32 itibarıyla 13,27'den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler sonrası dolar 13 seviyesinin altını gördü Milyonlarca vatandaş dolar fiyatlarındaki son dakika gelişmelerini merak ediyor. En son 17 liranın üzerinde işlem gören dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırayla açıkladığı ekonomi tedbirlerinin ardından 13 liranın altına kadar düştü. 22.32 itibarıyla dolar, 13.27 seviyesini gördü. Peki dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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