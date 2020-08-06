BDDK: Yurt dışında yerleşik tüm bankalar TL’ye erişim kısıtlamalarından muaf

Elektrikli scooter'lara ceza kesilmeye başlandı: Yola indi 132 TL'yi yedi!

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan ve Türkiye'nin pek çok ilinde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter kiralama girişimi Martı'ya yönelik ceza kesilmeye başladı.İstanbul Maltepe'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emir Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu. Sönmez'e elektrikli scooterı karayolunda kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.