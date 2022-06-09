Ekonomi BDDKdan tüketici kredilerine ilişkin açıklama Genel vade sınırında değişiklik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan tüketici kredilerine ilişkin açıklama: Genel vade sınırında değişiklik

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kredi kartı asgari ödemeleri yüzde 20 ve yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

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Haber Merkezi AA
BDDKdan tüketici kredilerine ilişkin açıklama: Genel vade sınırında değişiklik
Arşiv

BDDK, tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

KREDİ KARTI KARARI

BDDK ayrıca kredi kartı asgari ödeme tutarlarında da değişikliğe gitti.

Buna göre, Limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün (09.06.2022) Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bugün almış olduğu 10222 sayılı Kararı ile;

• Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde yüz bin Türk Lirasının altında olan krediler için 24 ay, yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine,

• Limiti yirmi beş bin Türk Lirasının altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde yirmisi; limiti yirmi beş bin Türk Lirasının üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde kırkı olarak belirlenmesine, karar verilmiştir.

Öte yandan, devam etmekte olan çalışmalar kapsamında ise;

• Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması,

• Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi,

• Yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması,

• Yurt dışı yerleşiklere tahsisi' swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."

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