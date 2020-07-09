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Ekonomi BDDKdan vatandaşa kredi kart kolaylığı 1300 liralık limit 2 bin liraya yükseltildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK'dan vatandaşa kredi kart kolaylığı: 1300 liralık limit 2 bin liraya yükseltildi

Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limit, 2 bin liraya çıkarıldı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

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