Ekonomi Beklenen gün geldi Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beklenen gün geldi: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Beklenen gün geldi: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor
Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız… Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

Abdülhamid Han göreve başlıyor
GÜNDEM
Abdülhamid Han göreve başlıyor

'Abdülhamid Han' gemisinin manzarasında kamp
FOTOĞRAF 8
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, adını ‘Abdülhamid Han’ olarak açıkladığı Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı’nda sürüyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemideki çalışmaların 10 gün içinde tamamlanarak göreve hazır hale geleceği öğrenildi.
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Mersin-Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemi vatandaşların da ilgisini çekiyor. Yoldan geçen vatandaşlar mola verip geminin oluşturduğu manzarayı izleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.
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Bazı vatandaşlar da sahil kenarında kamp kurarak hem deniz keyfini yaşıyor, hem de gemiyi izleyerek gününü geçiriyor.
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Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
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Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore’deki Okpo Limanı’ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs’ta Mersin’in Taşucu Limanı’na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin 15 Temmuz’da göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.
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Bölgede kamp yaptığını belirten Fırat Bakar, “Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tüm Türkiye’nin gurur duyduğu gemimizi izleyerek tatilimizi yapıyoruz” dedi.
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'Abdülhamid Han' gemisinin manzarasında kamp
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'Abdülhamid Han' gemisinin manzarasında kamp
Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde son hazırlıklar hızla sürerken, 10 gün içerisinde göreve hazır olmasının beklendiği bildirildi. Gemi ile gurur duyan vatandaşlar ise geminin karşısına kamp kurup, tatil yapıyor.


Bakan Dönmez 'Abdülhamid Han'ın görev yerini duyurdu: Akdeniz'de deniz yetki alanlarımız içinde olacak
OYNAT 01:26
Bakan Dönmez 'Abdülhamid Han'ın görev yerini duyurdu: Akdeniz'de deniz yetki alanlarımız içinde olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev yerini açıkladı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Akdeniz'e uğurlanacağını duyuran Dönmez, 'Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız. Bizim kendi deniz yetki alanlarımız içinde olacak.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını açıkladı: Sultan Abdülhamid Han olarak belirledik
OYNAT 02:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adını açıkladı: Sultan Abdülhamid Han olarak belirledik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Dördüncü sondaj gemisinin adını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Arkadaşlarımızla yaptığımız istişare sonucu dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamid Han olarak belirledik. Bu gemimizin göreve başlamasıyla, çalışmaları daha hızlı, verimli gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullandı.


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