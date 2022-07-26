Motorinden sonra sıra benzinde: 48 kuruş indirim bekleniyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş akaryakıt krizine sebep olurken, brent petrolün düşmesi, benzinde ve motorinde indirim olarak yansıyor.
Araç sahiplerine motorinden sonra benzinde de indirim müjdesi geldi.
Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı. İndirimle beraber İstanbul’da motorin fiyatı 24 lira 51 kuruşa düşecek.
BENZİNE 48 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR
Motorinin ardından bir indirim haberi de benzinden geldi. Benzinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim bekleniyor.
Gelecek indirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22.25, Ankara ve İzmir' de 22.36 liradan satılacak.
EKONOMİ
Küresel talebe ilişkin endişeler sonrası petrol fiyatları düşüşte
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi.
26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 92 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim ile birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 24,51 liraya düşecek.
Benzin grubunda ise bir indirim beklenmiyor. Benzin litresi şu anda İstanbul'da ortalama 22,72 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;<br><br>İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,38 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor.
Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.
9 Temmuz Cumartesi günü itibariyle motorin fiyatına 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından motorin fiytları yeniden 25 liranın üzerine çıktı.
Petrol fiyatlarında Perşembe günü yaşanan sert düşüşün haftanın son işlem gününde devamı gelmedi. ABD ham petrolü yeni işlem gününde yüzde 1'e varan yükselişle 97 doların üzerine çıktı. Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 105 dolar sınırına yükseldi. Fiyatlardaki yükselişte, devam eden jeopolitik riskler ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentileri nedeniyle yaşanan küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.
Aracı olanlar dikkat: Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Brent petrol fiyatlarında inişli çıkışlı seyir sonrası gözlerin çevrildiği iç piyasadaki akaryakıt ürünlerinden motorin için yeni bir indirimin daha kapısı aralandı. Yapılan son değerlendirmelere göre motorine 92 kuruş indirim geliyor. İşte motorindeki indirimin pompaya yansıyacağı tarih ve indirim sonrası yeni motorin fiyatları..