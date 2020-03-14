Ekonomi Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk!

Petroldeki tarihi düşüş sonrası benzin ve motorinde gerçekleşen tarihi indirimler ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı. 4 gün içerisinde benzinde iki defa motorinde ise bir defa olarak gerçekleşen büyük indirimlerin ardından benzinin fiyatı motorinden daha ucuz hale gelirken benzinin litre fiyatı da 2 yıl sonra ilk defa 6 liranın altına gerileyerek 5,53 seviyesine inmiş oldu. Son yapılan çifte indirimle benzinin litre fiyatında gerçekleşen 1 lira 11 kuruşluk indirim ile deposunu bugün dolduracak araç sahibinin 67 lirası da cebinde kalmış olacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
4 gün içierisinde yapılan iki büyük indirim ile benzinin litre fiyatları 1 lira 11 kuruş gerilemiş oldu.
4 gün içierisinde yapılan iki büyük indirim ile benzinin litre fiyatları 1 lira 11 kuruş gerilemiş oldu.

OPEC toplantısından petrol üretim kısıtlamasının çıkmamasının ardından hafta başında rekor düşüş yaşayarak 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları iç piyasada satılan akaryakıt ürünlerine de tarihi indirim olarak yansıyor.

4 GÜNDE 1 LİRA 11 KURUŞ!

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş ile 10 Mart'ta benzinde 60 kuruş, motorinde ise 56 kuruş olarak gerçekleşen indirim oranlarının üzerinden iki gün geçmeden yeni bir büyük indirim daha geldi.

Dün duyurusu yapılan bugün itibariyle ise pompa fiyatlarına yansıyan ikinci indirim benzin fiyatlarına yapılırken indirim oranı ise 51 kuruş olarak gerçekleşti

Son indirimle birlikte benzine yapılan indirim tutarı 1 lira 11 kuruşu buldu.

Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak
EKONOMİ
Büyük indirim sonrası benzinin litresi motorinden ucuz olacak

BENZİN 6 LİRANIN ALTINDA

Hafta başında gerçekleşen indirim sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6,04 seviyesine gerilerken gece yarısı itibariyle gerçekleşen indirim sonrasında bugün itibariyle benzinin litre fiyatı 5,53 seviyelerine geriledi.

2 YIL SONRA BİR İLK!

Son indirimin sadece benzinde gerçekleşmesi ile litresi 5,67 liradan satılan motorin benzinden daha pahalı hale gelirken benzin fiyatları ise 2 yıl aranın ardından ilk defa 5 liralı seviyelere inmiş oldu. İstanbul'da benzinin litre fiyatları 2018 ocak ayında 5,63, şubatta 5,67, martta ise 5,95 iken 6 lira seviyesini ise 2018 nisan ayında aşarak 6,11 seviyelerine çıkmıştı.

BİR DEPODA 67 LİRA CEPTE KALDI

İki büyük indirim öncesi İstanbul'da litresi 6,64 liradan satılan benzinin fiyatı 5,53'e inince bir depoda araç sahiplerinin ödediği ücrette de ciddi bir oranda cepte kalmış olacak. Hafta başında 60 litrelik deposu bulunan araca alınacak benzinde ödenecek rakam 398 TL iken, bu rakam bugün itibariyle 331 TL'ye kadar indi. Bu da bir depoda 67 liranın araç sahibinin cebinde kalması anlamına geliyor.

  • 56 kuruş indirim sonrası İstanbul'da ortalama 5,67 liradan satılan motorinde ise 376 TL'ye dolan 60 litrelik bir deponun maliyeti 342 TL'ye inerken elde edilen kar ise 34 lira oldu.

FİYATLARI DÜŞÜRECEK İKİNCİ HAMLE

OPEC toplantısından kısıntı kararı çıkmaması üzerine Rusya ile bilek güreşine giren Suudi Arabistan'ın nisan ayı kontratlarına 8 dolarlık indirim yapmasıyla 9 Mart'ta 31 dolara kadar inen brent petrolün fiyatı 34 dolar civarında seyrediyor.

Ancak Suudi Arabistan ve Rusya'nın kısıntının aksine günlük üretimde toplamda 1,5 milyon varil ek üretim kararı almasını yorumlayan uzmanlar ek üretimlerle küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkabileceğini bunun da fiyatları aşağı yönlü etkileyeceğine dikkat çekiyor.

Benzine ikinci büyük indirim geliyor
EKONOMİ
Benzine ikinci büyük indirim geliyor
Benzinde2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
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