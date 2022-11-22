Ekonomi Benzin fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor

Petrol fiyatlarındaki ani düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Buna göre Çarşamba gününden geçerli olmak üzere; benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

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Benzin fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 18 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım 2022 cumartesi günü ise 75 kuruş indirim gelmişti. Benzine bir indirim daha geliyor.

İndirim geliyor

23 Kasım 2023 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Motorin grubu ile LPG'ye herhangi bir indirim gözükmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 20.03 liradan satılacak.

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