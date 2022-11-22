Benzin fiyatlarında bu gece indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 18 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım 2022 cumartesi günü ise 75 kuruş indirim gelmişti. Benzine bir indirim daha geliyor.

İndirim geliyor

23 Kasım 2023 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Motorin grubu ile LPG'ye herhangi bir indirim gözükmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21.19 liradan satılıyor. İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 20.03 liradan satılacak.

REKLAM

EKONOMİ Petrol fiyatlarında sert düşüş: Akaryakıtta indirim beklentisi oluştu