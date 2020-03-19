Ekonomi Peş peşe indirim geliyor İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor

Peş peşe indirim geliyor: İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim

Petrol fiyatlarındaki düşüşlerin devam etmesinin ardından iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirim geliyor. Brent petrolün 25 doların altını test etmesinin ardından benzinde 16 kuruş, motorinde ise 19 kuruş indirim bekleniyor. İndirimlerin bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Son indirimin gerçekleşmesiyle 10 gün içerisinde benzine 4, motorine ise 3 indirim gelmiş olacak.
Son indirimin gerçekleşmesiyle 10 gün içerisinde benzine 4, motorine ise 3 indirim gelmiş olacak.

OPEC toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından 30 dolar seviyelerine kadar gerileyen brent petrolün varili uluslararası piyasalarda koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte 25 doların altını test etti.

Petrol fiyatlarında geçtiğimiz hafta başından beri yaşanan keskin düşüşler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına da indirim üstüne indirim olarak yansıyor.

10 GÜNDE 4 İNDİRİM

Dün 27 kuruş ile geçtiğimiz hafta başından beri ikinci indirimini alan motorinin ardından bugün benzin ve motorin için yeni bir indirim beklentisi daha ortaya çıktı.

yenisafak.com'un sektör uzmanlarından aldığı bilgilere göre; yeni gündeme gelen indirimin motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün ardından benzine 10 gün içerisinde 4, motorine ise 3 indirim yapılmış olacak.

İNDİRİM SONRASI 3 BÜYÜK İLDE FİYATLAR

Benzin ve motorinde gündeme gelen son indirimlerin pompa fiyatlarına yansıması ile 3 büyük ilde ortaya çıkacak yeni fiyatlar ise şöyle olacak;

İndirimle ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5,48 liradan 5,29 liraya, İstanbul'da 5,38 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,31 liraya düşecek. Benzinde ise fiyatlar İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya, Ankara'da 5,44 liradan 5,28 liraya inecek.

PETROLÜN FİYATINI DÜŞÜRECEK YENİ ADIM

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekliyor.

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