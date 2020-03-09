Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki yüzde 25'lik düşüş sonrası benzin ve motorinde de büyük indirim bekleniyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

8 DOLAR İNDİRDİLER

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 31.38 dolara kadar geri çekildi.

BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ

Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası gün içerisinde değişebilme ihtimali de göz önünde bulundurularak benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor.

Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.

4 ile ait akaryakıt fiyatları şöyle.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin ve motorin için ortaya çıkan tarihi indirim beklentisinin çarşamba günü pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatları 6 liranın altına inerek 5,82 seviyesine, motorin ise 5,62 seviyelerine gerilemiş olacak.

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EKONOMİ Petrol'de sert düşüş: Yüzde 25 değer kaybetti

FOTOĞRAF 70 Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası fiyatları yükselişe geçen otomobil​ pazarında neredeyse 100 bin TL'nin altında sıfır araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda. İşte fiyatları 94 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıkan farklı markalara ait 30 otomobil modeli... VOLKSWAGEN Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Fiyatı: 131.300 TL TOYOTA Yaris 1.0 Life Fiyatı: 104.700 TL TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision Fiyatı: 133.100 TL SUZUKİ Swift 1.2 GL AT 90 HP Otomatik Benzinli Fiyatı: 120.600 TL SEAT LEON 1.0 EcoTSI 115 HP Fiyatı: 140.000 TL SEAT IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP Fiyatı: 140.000 TL RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı: 149.900 TL RENAULT Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 100.900 TL RENAULT Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 107.900 TL RENAULT Clio Joy 0.9 TCe 90 bg Fiyatı: 104.900 TL RENAULT Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Fiyatı: 113.000 TL PEUGEOT Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT Fiyatı: 148.500 TL PEUGEOT 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp Fiyatı: 135.900 TL PEUGEOT 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp Fiyatı: 141.500 TL OPEL Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP Fiyatı: 129.000 TL OPEL Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı: 114.400 TL NİSSAN Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı: 142.450 TL KİA Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel Fiyatı 120.900 TL KİA Ceed HB Cool 1.4L Benzin Fiyatı: 135.900 TL KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel Fiyatı: 120.900 TL KİA Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik Fiyatı: 106.900 TL HYUNDAİ Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) Fiyatı: 136.150 TL HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Fiyatı: 113.760 TL HONDA Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin Fiyatı: 147.500 TL FORD Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Fiyatı: 144.800 FORD Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel Fiyatı: 113.400 TL FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Fiyatı: 117.900 TL FİAT 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT Fiyatı: 145.900 TL FİAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 H Fiyatı 110.900 TL FİAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Fiyatı 94.900 TL DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Fiyatı: 129.400 TL DACİA Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg Fiyatı: 137.750 TL CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP Fiyatı: 125.500 TL CİTROEN C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP Fiyatı 125.600 TL Piyasadaki en uygun 34 sıfır otomobil: İşte model model 2020 fiyatları Fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrası ikinci el araç piyasası sıklıkla gündeme gelirken sıfır araç tarafında ise neredeyse 100 bin TL'nin altında araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda. İşte piyasada 150 bin TL'nin altında bulunan 34 sıfır otomobil... BiP'te paylaş

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