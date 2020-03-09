Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol üretimi konusundaki anlaşmazlık sonrası düşüşe geçen petrol fiyatları 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yüzde 25'lik rekor düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları sabah saatlerinde 40 kuruş olarak ifade ettikleri indirim beklentisini benzinde 82 kuruşa motorinde ise 65 kuruşa çıkardı. Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.
8 DOLAR İNDİRDİLER
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Brent türü ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 31.38 dolara kadar geri çekildi.
BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ
Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.
82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası gün içerisinde değişebilme ihtimali de göz önünde bulundurularak benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor.
Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.
İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?
Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin ve motorin için ortaya çıkan tarihi indirim beklentisinin çarşamba günü pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatları 6 liranın altına inerek 5,82 seviyesine, motorin ise 5,62 seviyelerine gerilemiş olacak.