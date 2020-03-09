Ekonomi Araç sahipleri dikkat Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor

Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol üretimi konusundaki anlaşmazlık sonrası düşüşe geçen petrol fiyatları 2016 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yüzde 25'lik rekor düşüşü yorumlayan piyasa uzmanları sabah saatlerinde 40 kuruş olarak ifade ettikleri indirim beklentisini benzinde 82 kuruşa motorinde ise 65 kuruşa çıkardı. Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Petrol fiyatlarındaki yüzde 25'lik düşüş sonrası benzin ve motorinde de büyük indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki yüzde 25'lik düşüş sonrası benzin ve motorinde de büyük indirim bekleniyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve yaklaşık 7 saat süren OPEC toplantısında ek üretim kesintisi kararında uzlaşılamamasının ardından petrol fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

8 DOLAR İNDİRDİLER

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerinin anlaşmaya varamamasının ardından Suudi Arabistan nisan ayı kontratlarında ilk etapta 8 dolarlık düşüş gerçekleştirdi.

  • Suudi Arabistan'ın bu hamlesi sonrası Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 31.38 dolara kadar geri çekildi.

BİLEK GÜREŞİNE DÖNDÜ

Koronavirüs sonrası petroldeki hamleleri Suudi Arabistan ile Rusya arasında yaşanan bir bilek güreşine benzeten piyasa uzmanları petroldeki büyük düşüşün iç piyasadaki akaryakıt tarafına da ciddi indirim olarak yansımasını bekliyor.

82 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

yenisafak.com'a konuşan uzmanlar, yurt dışı ürün fiyatlarında açılış rakamlarında ortaya çıkan çöküş hareketi sonrası gün içerisinde değişebilme ihtimali de göz önünde bulundurularak benzinde 82 kuruş, motorinde ise 65 kuruş indirim bekliyor.

Rekor seviyedeki indirimlerin 10 Mart Salı'yı 11 Mart Çarşamba'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olabileceğine dikkat çekiliyor.

4 ile ait akaryakıt fiyatları şöyle.

İNDİRİM SONRASI BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin ve motorin için ortaya çıkan tarihi indirim beklentisinin çarşamba günü pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da benzin fiyatları 6 liranın altına inerek 5,82 seviyesine, motorin ise 5,62 seviyelerine gerilemiş olacak.

Petrolde fiyat savaşı
DÜNYA
Petrolde fiyat savaşı

Petrol'de sert düşüş: Yüzde 25 değer kaybetti
EKONOMİ
Petrol'de sert düşüş: Yüzde 25 değer kaybetti

Piyasadaki en uygun 34 sıfır otomobil: İşte model model 2020 fiyatları
FOTOĞRAF 70
Title
Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası fiyatları yükselişe geçen otomobil​ pazarında neredeyse 100 bin TL'nin altında sıfır araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda.
Title
İşte fiyatları 94 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıkan farklı markalara ait 30 otomobil modeli...
Title
VOLKSWAGEN  Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Title
Fiyatı: 131.300 TL
Title
TOYOTA  Yaris 1.0 Life
Title
Fiyatı: 104.700 TL
Title
TOYOTA Yeni Corolla 1.6 Vision
Title
Fiyatı: 133.100 TL
Title
SUZUKİ  Swift 1.2 GL AT 90 HP  Otomatik Benzinli
Title
Fiyatı: 120.600 TL
Title
SEAT LEON 1.0 EcoTSI 115 HP 
Title
Fiyatı: 140.000 TL
Title
SEAT  IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP
Title
Fiyatı: 140.000 TL
Title
RENAULT Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg
Title
Fiyatı: 149.900 TL
Title
RENAULT  Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
Title
Fiyatı: 100.900 TL
Title
RENAULT  Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Title
Fiyatı: 107.900 TL
Title
RENAULT  Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Title
Fiyatı: 104.900 TL
Title
RENAULT  Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Title
Fiyatı: 113.000 TL
Title
PEUGEOT  Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT
Title
Fiyatı: 148.500 TL
Title
PEUGEOT  301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Title
Fiyatı: 135.900 TL
Title
PEUGEOT  208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp
Title
Fiyatı: 141.500 TL
Title
OPEL  Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Title
Fiyatı: 129.000 TL
Title
OPEL  Yeni Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP
Title
Fiyatı: 114.400 TL
Title
NİSSAN  Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Title
Fiyatı: 142.450 TL
Title
KİA  Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Title
Fiyatı 120.900 TL
Title
KİA  Ceed HB Cool 1.4L Benzin
Title
Fiyatı: 135.900 TL
Title
KİA  Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel
Title
Fiyatı: 120.900 TL
Title
KİA  Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
Title
Fiyatı: 106.900 TL
Title
HYUNDAİ  Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Title
Fiyatı: 136.150 TL
Title
HYUNDAİ  İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Title
Fiyatı: 113.760 TL
Title
HONDA  Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin
Title
Fiyatı: 147.500 TL
Title
FORD  Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel
Title
Fiyatı: 144.800
Title
FORD  Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Title
Fiyatı: 113.400 TL
Title
FİAT  500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA
Title
Fiyatı: 117.900 TL
Title
FİAT  500X Urban 1.0 120HP Firefly MT
Title
Fiyatı: 145.900 TL
Title
FİAT  EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 H
Title
Fiyatı 110.900 TL
Title
FİAT  EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Title
Fiyatı 94.900 TL
Title
DACİA DUSTER  Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Title
Fiyatı: 129.400 TL
Title
DACİA  Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg
Title
Fiyatı: 137.750 TL
Title
CİTROEN  C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP
Title
Fiyatı: 125.500 TL
Title
CİTROEN  C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP
Title
Fiyatı 125.600 TL
Piyasadaki en uygun 34 sıfır otomobil: İşte model model 2020 fiyatları
Fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrası ikinci el araç piyasası sıklıkla gündeme gelirken sıfır araç tarafında ise neredeyse 100 bin TL'nin altında araç bulmak imkansız hale gelmiş durumda. İşte piyasada 150 bin TL'nin altında bulunan 34 sıfır otomobil...


Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.