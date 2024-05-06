Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.
Benzin ve motorin indirimleri
Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatı: 43,77 TL
Motorin litre fiyatı: 41,17 TL
LPG 20,38 TL
Benzin fiyatı: 43,86 TL
Motorin litre fiyatı: 41,23 TL
LPG 20,85 TL
Benzin litre fiyatı: 45,02 TL
Motorin litre fiyatı: 42,18 TL
LPG fiyatı: 20,82 TL
Benzin litre fiyatı: 45 TL
Motorin litre fiyatı: 42,43 TL
LPG litre fiyatı: 20,44 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.