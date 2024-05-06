Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.





Benzin ve motorin indirimleri





Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.





6 Mayıs İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları;





Benzin fiyatı: 43,77 TL

Motorin litre fiyatı: 41,17 TL

LPG 20,38 TL





İstanbul Avrupa Yakası Fiyatları





Benzin fiyatı: 43,86 TL

Motorin litre fiyatı: 41,23 TL

LPG 20,85 TL





ANKARA





Benzin litre fiyatı: 45,02 TL

Motorin litre fiyatı: 42,18 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL





İZMİR





Benzin litre fiyatı: 45 TL

Motorin litre fiyatı: 42,43 TL

LPG litre fiyatı: 20,44 TL





Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?





Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.





Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.











