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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında da güncelleme olacağı beklentisi oluştu. Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem de motorine indirim yapılması bekleniyor.

09:58 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:59 - 6/05/2024 Pazartesi
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Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu gece yarısından itibaren hem benzine hem de motorine indirim geliyor.


Benzin ve motorin indirimleri


Çarşamba gününden itibaren hem benzine hem motorine 1.5 TL indirim yapılması bekleniyor.


6 Mayıs İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları;

Benzin fiyatı: 43,77 TL

Motorin litre fiyatı: 41,17 TL

LPG 20,38 TL


İstanbul Avrupa Yakası Fiyatları

Benzin fiyatı: 43,86 TL

Motorin litre fiyatı: 41,23 TL

LPG 20,85 TL


ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45,02 TL

Motorin litre fiyatı: 42,18 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL


İZMİR

Benzin litre fiyatı: 45 TL

Motorin litre fiyatı: 42,43 TL

LPG litre fiyatı: 20,44 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.


Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




#Benzin
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