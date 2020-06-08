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Ekonomi Benzin ve motorine zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine zam geliyor

OPEC toplantısından petrolde üretim kesintisine yönelik anlaşma kararı çıkarken, iç piyasadaki benzin ve motorin için ise zam gündeme geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 37, motorinde 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Haber Merkezi Tvnet Yeni Şafak
Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.
Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt dağıtım şirketleriyle yaptığı görüşme sonrası benzin ve motorine gelen indirimin ardından bu hafta ise her iki ürün için de fiyat artışı gündeme geldi.

Benzinde 37 kuruş, motorinde ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

OPEC toplantısından çıkan üretim kesintisine yönelik anlaşma sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti.

42 DOLARI AŞTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları aştı.

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