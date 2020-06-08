Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine bu gece yarısı zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun akaryakıt dağıtım şirketleriyle yaptığı görüşme sonrası benzin ve motorine gelen indirimin ardından bu hafta ise her iki ürün için de fiyat artışı gündeme geldi.

Benzinde 37 kuruş, motorinde ise 32 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların bu gece pompa fiyatlarına da yansıyacağı belirtiliyor.

OPEC toplantısından çıkan üretim kesintisine yönelik anlaşma sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti.

42 DOLARI AŞTI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya ve birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC grubunun, petrol üretimi kesintilerini Temmuz ayı sonuna kadar uzatma konusunda anlaşmalarının ardından Brent 42 doları, ABD hafif petrolü de 40 doları aştı.