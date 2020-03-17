Benzine 3. büyük indirim geliyor

Benzin fiyatlarına son 1 hafta içerisinde peş peşe 3 büyük indirim bir de zam gelmiş olacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin anlaşmaya varamamasından kaynaklı petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30'luk düşüş ile peş peşe iki büyük indirim alan akaryakıt fiyatlarına bir hafta içerisinde 3. indirim geliyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle petrol fiyatları dün bir kez daha çakıldı.

Brent türü ham petrolün varili 29,55 dolar seviyesine kadar geriledi.

2 YIL SONRA BİR İLK

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta başı 31 dolara kadar inmesinin ardından gerçekleşen iki büyük indirimle benzinde 1 lira 11 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim meydana geldi.

İki büyük indirimin ardından benzine dün 7 kuruşluk sürpriz bir zam geldi. Zam bu sabah itibariyle pompa fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNDE TEK İNDİRİM

Benzinin aksine petrol fiyatlarındaki gerilemeden tek büyük indirimle nasibini alan motorin fiyatlarında ise düşüş 56 kuruş ile sınırlı oldu. Motorinin İstanbul’da litresi indirim sonrası 5,67 liradan satılıyor.

İki büyük indirimin ardından 60 litrelik depoda benzinde 67 lira, motorinde ise 34 liralık kar elde edildi.

3. BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Söz konusu indirimlerin ardından petrol fiyatlarının dün bir kez daha çakılmasıyla 3. bir indirim beklentisi daha ortaya çıktı.

Sektör uzmanlarının yenisafak.com’a aktardığı bilgilere göre; son gelişmelerinin ardından benzinde 25 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. İndirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞÜRECEK

Suudi Arabistan ve Rusya'nın kısıntının aksine günlük üretimde toplamda 1,5 milyon varil ek üretim kararı almasını yorumlayan uzmanlar ek üretimlerle küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkabileceğini bunun da fiyatları aşağı yönlü etkileyeceğine dikkat çekmişti.

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