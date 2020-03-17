Ekonomi Benzine 3 büyük indirim geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine bir büyük indirim daha geliyor

Benzine 3. büyük indirim geliyor

Benzinde 1 lira 11 kuruş, motorinde ise 56 kuruş olarak gerçekleşen büyük indirimlerin bir yenisi daha geliyor. Petrol fiyatlarının 30 doların da altına gerilemesi ile benzinde 25 kuruşluk yeni bir indirim daha gündemde. Rakamların değişebileceğini kaydeden uzmanlar indirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansımasını da bekliyor. Son gelecek düşüşle benzin fiyatları 5 lira seviyesine daha da yakınlaşmış olacak.

Kenan Biter Yeni Şafak
Benzin fiyatlarına son 1 hafta içerisinde peş peşe 3 büyük indirim bir de zam gelmiş olacak.
Benzin fiyatlarına son 1 hafta içerisinde peş peşe 3 büyük indirim bir de zam gelmiş olacak.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin anlaşmaya varamamasından kaynaklı petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 30'luk düşüş ile peş peşe iki büyük indirim alan akaryakıt fiyatlarına bir hafta içerisinde 3. indirim geliyor.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle petrol fiyatları dün bir kez daha çakıldı.

Brent türü ham petrolün varili 29,55 dolar seviyesine kadar geriledi.

2 YIL SONRA BİR İLK

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz hafta başı 31 dolara kadar inmesinin ardından gerçekleşen iki büyük indirimle benzinde 1 lira 11 kuruş, motorinde ise 56 kuruş indirim meydana geldi.

  • Söz konusu indirimlerle benzin fiyatları iki yıl sonra ilk kez 6 liranın altına inerek 5,53 seviyelerine geriledi ve bu fiyatıyla motorinden de daha ucuz hale geldi.

İki büyük indirimin ardından benzine dün 7 kuruşluk sürpriz bir zam geldi. Zam bu sabah itibariyle pompa fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNDE TEK İNDİRİM

Benzinin aksine petrol fiyatlarındaki gerilemeden tek büyük indirimle nasibini alan motorin fiyatlarında ise düşüş 56 kuruş ile sınırlı oldu. Motorinin İstanbul’da litresi indirim sonrası 5,67 liradan satılıyor.

İki büyük indirimin ardından 60 litrelik depoda benzinde 67 lira, motorinde ise 34 liralık kar elde edildi.

3. BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Söz konusu indirimlerin ardından petrol fiyatlarının dün bir kez daha çakılmasıyla 3. bir indirim beklentisi daha ortaya çıktı.

Sektör uzmanlarının yenisafak.com’a aktardığı bilgilere göre; son gelişmelerinin ardından benzinde 25 kuruşluk yeni bir indirim bekleniyor. İndirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

  • 25 kuruşluk indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da benzinin litresi 5,35 seviyesine gerilemiş olacak.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞÜRECEK

Suudi Arabistan ve Rusya'nın kısıntının aksine günlük üretimde toplamda 1,5 milyon varil ek üretim kararı almasını yorumlayan uzmanlar ek üretimlerle küresel petrol piyasasında günlük 3,3 milyon varil arz fazlasının ortaya çıkabileceğini bunun da fiyatları aşağı yönlü etkileyeceğine dikkat çekmişti.

Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
EKONOMİ
Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı

Lübnanlı muhabir sınırda koronavirüs önlemlerini anlatırken canlı yayında yere yığıldı
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."
3. büyükindirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Seç-al<br>yasaklansın!

Seç-al
yasaklansın!

​Sebze ve meyve için dikkat çeken çağrı.
Topyekün<br>seferber olduk

Topyekün
seferber olduk

​Yüzlerce kişi fahiş fiyatları bakanlığa iletti.
İslamofobiyi körüklüyorlar

İslamofobiyi körüklüyorlar

​Batı medyasındaki koronavirüs haberleri tepki çekiyor.
Korona aşısı denemesinden<br> ilk bilgi

Korona aşısı denemesinden
ilk bilgi

Trump: Koronavirüsü yenmemiz ağustosu bulabilir.
Türk şirketi Çinli <br>ilaç devi ile anlaştı

Türk şirketi Çinli
ilaç devi ile anlaştı

​Koronavirüs aşısının testlerine yakın zamanda başlayacaklar.
Büyük bir kısmı koronavirüs olacak

Büyük bir kısmı koronavirüs olacak

​Hollanda Başbakanı Rutte'ten itiraf gibi açıklama.
Virüs spor <br>dünyasını sardı

Virüs spor
dünyasını sardı

​Fenerbahçe'nin futbolcusu da tehlike altında.
Türkiye'ye<br> gelmek istiyorlar

Türkiye'ye
gelmek istiyorlar

​Almanya'da sokaklar ve caddeler bomboş.
Toplam vaka 47 oldu

Toplam vaka 47 oldu

Hastaların geldiği ülkeler de açıklandı.
Cemaatle<br>namaza ara

Cemaatle
namaza ara

​Cuma tehlike geçinceye kadar kılınmayacak.
Çin virüsü

Çin virüsü

Trump'tan koronavirüse yeni isim.
Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü

Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü

​Koronavirüs küresel piyasaları vurdu.
Liderler zirvesi<br>telekonferansla

Liderler zirvesi
telekonferansla

​Gündem göçmen krizi ve koronavirüs.
İngiltere'de<br>felaket senaryosu

İngiltere'de
felaket senaryosu

​Bazı gizli raporlar medyaya sızdı.
Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu
Ekonomi

Koronavirüs fırsatçılarına karşı Türkiye topyekün seferber oldu

Tüm dünyada hızla yayılan pandemik virüs korona fırsatçılara da gün doğurdu. Özellikle virüsten korunmak için alınabilecek tüm ürünlerin fiyatı uçuşa geçti. Fırsatçılara karşı harekete geçen bakanlıklar ve yerel yönetimler ihbar hatları ve mobil uygulamalar üzerinden yüzlerce şikayeti alıp gerekli idari işlemleri başlattı. İş dünyası ise fiyatlarda oynama yapan işletmelere yönelik disiplin sürecini devreye aldı. Öte yandan fırsatçılara karşı üreticiler de tek ses olurken, kimi market, eczane ve medikal firması ise satışını yaptıkları ürünlere ilişkin indirim yaparak tepkilerini gösterdi.
Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı
Gündem

Ünlü iş insanı FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.
Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor
Dünya

Batı medyası koronavirüs üzerinden İslamofobiyi körüklüyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede Avrupa merkezli bir salgına dönüşen koronavirüs sürecinde en fazla eleştirilen konuların başında Batı medyasının haberlerde kullandığı görseller geldi. Haberle hiçbir ilgisinin olmamasına rağmen cami, başörtülü kadın gibi İslami sembollerin sık sık yer aldığı fotoğraflar BBC, CNN International ve New York Times gibi gazeteler tarafından sık sık kullanıldı. Uzmanlar, dünyanın önde gelen medya kuruluşlarının söz konusu görüntüleri kullanarak insanları İslamofobiye yönlendirdiği görüşünde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.