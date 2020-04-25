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Ekonomi Berak Albayrak destek tutarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berak Albayrak destek tutarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında alınan tedbirlerle toplamda 200 milyar TL'lik destekte bulunulduğunu açıkladı. Bakan Albayrak, "Destek kapsamına girmeyen ve bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza bin lira nakdi yardım yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı videoda koronavirüsle ekonomik mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Bugüne kadar attığımız adımların toplamı 200 milyar TL. Şu ana kadar 4.4 milyon ailemize bin liralık nakit desteğinde bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ve bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza bin lira nakdi yardım yapacağız.

Bu kapsamda e-devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu. Bunun yanında Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvuruda bulundu. Tam 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı" dedi.

"Esnafımıza koruma kalkanı sağlandı"

Albayrak, "Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, bireysel ihtiyaç desteği, esnaf destek paketi ile üretim gücümüze, esnafımıza koruma kalkanı sağladı" ifadelerini kullandı.

324 bin başvuru geldi

Paraf ticari kart için esnaftan 324 bin 814 başvuru geldiğini belirten Bakan Albayral, "303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf Kart’la beraber esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı" dedi.

  • Albayrak şöyle devam etti: "İşlerimize hızlıca nasıl döneriz, bunu konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını haftaya yapacağız."

Bakan Albayrak açıklamalarına şöyle devam etti:

"İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş’e Devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769 firmaya ulaştı. Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi. Finansman tahsis edilen firmalarımızın yüzde 96’sını KOBİ’lerimiz oluşturdu."

Virüsün etkisini yayılma hızını kırdık. Tüm sağlık çalışanlarımızın ve bakanlığımızın eşsiz gayretleri sayesinde inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına gireceğiz.

"Milletimiz eşsiz dayanışma fotoğrafı oluşturdu"

"Bu süreçte ekonomiden sağlığa bu alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli ülkemize karşı büyük teveccüh ve güven oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz."

  • "İşte bu potansiyeli en iyi şekilde nasıl hayata geçirir, işlerimize nasıl döneriz tüm bunları detaylı olarak konuşacağımız genişletilmiş finansal istikrar ve kalkınma komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz."

Albayrak: "Ramazanı şerife kavuştuk. Rabbim bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele etsin. Bizi bu hastalıktan bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun. Ramazanı şerifiniz mübarek olsun kalın sağlıcakla."

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