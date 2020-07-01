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Ekonomi Berat Albayrak Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor

Berat Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir."

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