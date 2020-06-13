Berat Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında 'Milli Üretim' vurgusu yaptı. Albayrak, Twitter hesabından bir video paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz.



Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz. pic.twitter.com/v0cRi3ADcJ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 13, 2020

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