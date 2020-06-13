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Ekonomi Berat Albayraktan sanayicilere destek açıklaması Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak'tan sanayicilere destek açıklaması: Yatırımlarımızdaki odağımız milli üretim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından sanayicilere destek mesajı paylaşarak, "Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya paylaşımında 'Milli Üretim' vurgusu yaptı. Albayrak, Twitter hesabından bir video paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz."

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