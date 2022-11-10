BES ve OKS'de tasarruf yapan kişi sayısı 14 milyonu aştı

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

SEDDK Başkanı Eroğlu, sigortacılık sektörüne ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz ekonomisinde teminat sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık ve özel emeklilik sektörü, finansal piyasalarımız içinde önemli bir yer tutmakta ve her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir. 70 şirketin faaliyet gösterdiği, doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan sektörümüz verdiği teminatlarla yatırımları güvence altına almakta ve sürekliliğini sağlamaktadır. Nitekim sektörümüz Türkiye ekonomisine yaklaşık 230 trilyon lira tutarında, diğer bir ifade ile GYİH’nın 32 katı değerinde teminat sunmuş olup, ağustos ayı itibarıyla ise 126 milyar lira prim üretimi gerçekleştirmiş olup, 2022 yılı sonunda 200 milyar TL prim üretmesi beklenmektedir.”

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Eroğlu, özel emeklilikte eylül ayı verilerine göre Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yaklaşık 7,6 milyon katılımcı, Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise 6,5 milyon çalışanın sistem dahilinde tasarruf yaptığı bilgisini paylaşarak, “Gönüllü BES ve OKS’de biriken fon tutarı devlet katkısı dahil 347 milyar liradır. BES sayesinde şu ana kadar 191 bin 74 vatandaşımız sistemden emekli olmuştur. BES altyapısı aracılığıyla vatandaşlarımızın tasarruflarının böylelikle emeklilik dönemindeki refah düzeylerinin artırılmasını teminen 2022 yılında devlet katkısı oranının sıfıra yükseltilmesi, toplu para yatırılması halinde devlet katkısının sonraki yıllara yayılmış olarak alınabilmesine imkan tanınması, 45 yaş üstü çalışanların da talepleri halinde OKS’ye katılabilmelerine imkan sağlanması gibi bazı yapısal reformlar gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte BES’teki katılımcıların nakit ihtiyaçlarını sistemden çıkmadan karşılayabilmeleri için katılımcılara kısmi çekiş ile BES birikimlerini teminat göstererek kredi kullanabilmeleri imkanları sağlanmıştır” diye konuştu.

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