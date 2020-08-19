'Beton beton diyenlere' Bakan Albayrak'tan cevap: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. MADE IN TÜRKİYE"

Beton beton diyenlere NOT:

Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası TÜRKİYE'DE açılıyor.



ÜLKEMİZİN dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz.

Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ.



"MADE IN TÜRKİYE" pic.twitter.com/PvRTiuwjni — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

EKONOMİ Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor

Yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek

Kalyon Enerji’nin Ankara’da kurduğu Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

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