Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Beton beton diyenlere Bakan Albayraktan cevap Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Beton beton diyenlere' Bakan Albayrak'tan cevap: Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreni öncesinde önemli bir mesaj paylaştı. "Beton beton diyenlere not" diyen Bakan Albayrak, "Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Beton beton diyenlere NOT: Avrupa ve Orta Doğu'nun İlk Yerli Entegre Güneş Paneli Fabrikası Türkiye'de açılıyor. Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz. Temiz ve bağımsız enerji teknolojimizle MİLLİ ENERJİMİZİ ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ. MADE IN TÜRKİYE"

Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor
EKONOMİ
Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor

Yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek

Kalyon Enerji’nin Ankara’da kurduğu Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu: Türkiye güneşten sıcak suda dünya üçüncüsü
EKONOMİ
Güneşten 200 milyon dolar enerji tasarrufu: Türkiye güneşten sıcak suda dünya üçüncüsü

Yerli güneş pili ve paneli üretildi
TEKNOLOJİ
Yerli güneş pili ve paneli üretildi

Büyük yatırımla bin 400 kişiye istihdam
EKONOMİ
Büyük yatırımla bin 400 kişiye istihdam
Abone Ol Google News
Her şey 10 lira için

Her şey 10 lira için

İstanbul yollarındaki büyük tehlike.
Okullar açılacak mı?

Okullar açılacak mı?

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih vererek "Çaba içindeyiz" dedi.
Beton beton diyenlere Bakan Albayraktan cevap: Avrupa ve Orta Doğuda bir ilk

Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye sokak dezenfektanı ihraç ediliyor.

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

Çarptığı aracın sahibini bulamayınca not bıraktı.

​Agresif yükselişlerin yaşandığı altın tek bir açıklamaya bakıyor.
9 ile kritik uyarı!

9 ile kritik uyarı!

​Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.