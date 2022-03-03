Ekonomi Beyaz Saraydan Ukraynaya yardım için Kongreden 10 milyar dolarlık fon talebi
DÜNYA EKONOMİSİ

Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yardım için Kongre'den 10 milyar dolarlık fon talebi

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'ya ve orta Avrupa'daki müttefiklerine insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı yapmak için Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talebinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Beyaz Saraydan Ukraynaya yardım için Kongreden 10 milyar dolarlık fon talebi
Beyaz Saray

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktör Yardımcısı Shaalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektup ile Kongre'den 10 milyar dolarlık ek fon talep etti.

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Young, söz konusu fonun, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da ortaya çıkan acil ve kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması için kullanılacağını belirterek, "Ukrayna'da hızla gelişen olayları dikkate alırsak, ihtiyaçların kısa zaman içinde artmasını bekliyoruz" ifadesine yer verdi.

Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.
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Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv, günlerdir Rus bombardımanı altında.
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Valilik, üniversite, emniyet gibi pek çok kamu binalarının bulunduğu meydana Rus tarafından roketli saldırı düzenlendi.
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Bombardımanın ardındaki yıkım fotoğraflara yansıdı.
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Harkiv Belediye Başkanı şehrin Rus güçlerine ait füze ve hava saldırıları ile düzenli olarak vurulduğunu ve hava saldırılarında yerleşim yerlerinin hedef alındığını söyledi.
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Harkiv'e bağlı İzyum kentinde 8 sivil hayatını kaybetti<br><br>Öte yandan Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
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İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodymyr Matsokin, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin hava saldırısı nedeniyle kentte büyük tahribat oluştuğunu bildirdi.
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Matsokin, saldırılarda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, bunlardan ikisinin çocuk olduğunu kaydetti.
Enkaz şehir Harkiv: Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Harkiv kentindeki sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi.


Ukrayna konusundaki ek fonlar konusunda Kongre ile temaslarının süreceğini belirten Young, 10 milyar dolarlık ek fon ile Ukrayna ve orta Avrupa'daki müttefik ülkelere insani yardım ile ekonomi ve güvenlik yardımı sağlanmasının amaçlandığını aktardı.

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Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini bombalamayı sürdürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i, İrpin şehriyle bağlayan köprülerden biri havaya uçuruldu. İrpin'de tamamen yıkılan sivil yerleşim yerlerini görüntülemeye giden muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bombalanan köprünün olduğu noktada yaşanan hareketliliği ve Ukrayna askerlerinin sıcak bölgeye hareketini kayıt altına aldı.

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