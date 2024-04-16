Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı 'yüksek bor' iddialarına yalanlama: Uluslararası standartlara uygunuz

Sosyal medyada dolaşıma sokulan habere göre; İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla 'fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu' iddiasıyla yasakladı.
Beypazarı'ndan 'bor' iddialarına yalanlama
Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli değeri olan "Beypazarı" markasının uluslararası arenada hızla büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DSÖ ve ABD Çevre Koruma Ajansı düzenleyici sınırlarında"
Açıklamada, içme suyundaki bor miktarı için sağlık temelli düzenleyici sınırlara dair şu bilgilere yer verildi: