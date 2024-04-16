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Ekonomi

Beypazarı'ndan İsviçre kaynaklı 'yüksek bor' iddialarına yalanlama: Uluslararası standartlara uygunuz

Doğal maden suyu alanında faaliyet gösteren Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş, ürünlerindeki bor miktarının yüksek düzeyde ve sağlığa zararlı olduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. "Yönetmeliğe ve uluslararası standartlara uygunuz" denilen açıklamada, "Şirketimiz, ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Çevre Koruma Ajansı verilerine de yer verildi.

20:40 - 16/04/2024 Tuesday
Güncelleme: 21:26 - 16/04/2024 Tuesday
AA
İsviçre, Beypazarı maden suyunu, 'yüksek miktarda bor tespit ettiği' gerekçesiyle yasakladı.
İsviçre, Beypazarı maden suyunu, 'yüksek miktarda bor tespit ettiği' gerekçesiyle yasakladı.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan habere göre; İsviçre, Ankara Beypazarı merkezli ve yaklaşık 67 yıldır maden suyu üreten Beypazarı İçecek Pazarlama A.Ş firmasının bir ürününün içeriğinde tespit edilen bor elementine atıfla 'fetal gelişim ve doğurganlık üzerinde olumsuz etkisi olduğu' iddiasıyla yasakladı.

Beypazarı'ndan 'bor' iddialarına yalanlama

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında, İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak,
"Beypazarı Doğal Maden Suyu" markası hakkında "haksız" ve "gerçek dışı",
dezenformasyon amaçlı yayınlar yapıldığı, ürünün içeriğindeki bor miktarının yüksek ve sağlığa zararlı olduğu yönünde "asılsız itham" ve "içerikler"in paylaşıldığı bildirildi.

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli değeri olan "Beypazarı" markasının uluslararası arenada hızla büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30'u aşkın ülkeye ihracat yaparak Türkiye, Avrupa ve dünya kalite ödülleri almış, ISO 22000; ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; FSSC 22000 ve ESMA kalite sertifikalarına, sektörde saygın bir yere sahip olan bir markayız. Şirketimiz, ürünlerinin kalitesini sürekli olarak titizlikle izlemekte, yine ürünlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek düzenli olarak analizleri yapılmaktadır."
Farklı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların, içme suyuyla ilgili kalite standartlarını belirlerken, farklı bilimsel verilere ve politika yaklaşımlarına dayanarak değişiklikler yapabildikleri belirtilen açıklamada,
"Bu politika ve yaklaşımlar, hangi bilimsel çalışmanın temel alındığı, tüketim alışkanlıkları, vücut ağırlıkları ve diğer faktörlere göre değişiklik arz etmektedir. Başka uluslararası kuruluşlar da içme suyundaki bor miktarı için farklı rehber değerler belirlemiştir."
ifadeleri kullanıldı.

"DSÖ ve ABD Çevre Koruma Ajansı düzenleyici sınırlarında"

Açıklamada, içme suyundaki bor miktarı için sağlık temelli düzenleyici sınırlara dair şu bilgilere yer verildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2,4 mg/L, Avustralya Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Konseyi tarafından 4 mg/L ve Avrupa Birliği tarafından 1 mg/L olarak belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) ise içme suyundaki bor için düzenleyici sınırlama belirlememiş ancak ömür boyu sağlık danışma değerini 5 mg/L olarak belirlemiştir."

"Yönetmeliğe ve uluslararası standartlara uygunuz"

Firmanın, Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun faaliyet gösterdiği ifade edilen açıklamada,
"Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız."
değerlendirmesinde bulunuldu.
Bahse konu haberin İsviçre kaynaklı olmasına rağmen, bu haberin
"Yüksek değer çıktı" şeklinde sunulmasının "bilgiyi yanlış algılamaya yönelik bir çaba" olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Önceki yıllarda İsviçre akredite analiz laboratuvarı EUROFİNS tarafından yapılan bor analiz sonucunu da paylaşarak, şeffaf ve doğru bilgi aktarımını sağlamaya önem verdiğimizi belirtmek isteriz. (Analiz sonucu sapma değeri ile birlikte 0,80 mg/lt ye denk gelmektedir.) Tüm bu olumsuz haberlere ve yanlış algı oluşturma çalışmalarına rağmen yanımızda olan, güvenini koruyan, desteğini esirgemeyen değerli ve bilinçli tüketicilerimiz ile doğru haberi paylaşabilmek adına bizlerle iletişime geçen kıymetli basın mensuplarına teşekkürü bir borç biliriz."


#Beypazarı maden suyu
#İsviçre
#Dünya Sağlık Örgütü
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