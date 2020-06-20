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Ekonomi Bilgi sistemlerine ilişkin yönetmeliğe tarih düzeltmesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bilgi sistemlerine ilişkin yönetmeliğe tarih düzeltmesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğinin, yürürlük tarihi, Kovid-19 salgını sebebiyle oluşan şartlar göz önüne alınarak 1 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDDK tarafından Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklikyapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu Yönetmeliğin 46'ncı maddesi, “(1) Bu Yönetmeliğin 13'üncü maddesi, 29'uncu maddesi, 34'üncü maddesinin on üçüncü fıkrası ile on beşinci fıkrası, 37'nci maddesinin sekizinci fıkrası, 40'ıncı maddesi ve 42'nci maddesi 1 Temmuz 2020 tarihinde, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirildi.

Böylelikle söz konusu Yönetmeliğin, daha önce 1 Temmuz 2020 olarak belirlenen yürürlük tarihi, Kovid-19 salgını sebebiyle oluşan şartlar göz önüne alınarak 1 Ocak 2021 olarak tekrar düzenlendi.

Bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetleri, BDDK’nın mevcut düzenlemelerine uygun olarak, müşteri güvenliği ve hizmet kalitesi ön planda tutularak sürdürülüyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bankaların söz konusu yönetmeliğe uyumlu hale gelmeleri bekleniyor.

BDDK tarafından, Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacakilkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasınadair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğin 2'nci maddesinde yer alan “1 Temmuz 2020” ibaresi “1 Ocak 2021” olarak değiştirildi.

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