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Ekonomi

Binance tarih verdi: Ruble bazlı işlemleri sonlandırıyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, 15 Kasım itibarıyla ruble cinsinden para yatırma işlemlerini, 31 Aralık'ta ise para çekme işlemlerini durduracağını açıkladı

15:30 - 10/11/2023 Friday
AA
Binance

Binance

MOSKOVA (AA) – Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ruble cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini durduracağını bildirdi.


Binance'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin daha önce Rusya pazarından çıkma kararı aldığı anımsatıldı.


Söz konusu karar doğrultusunda 15 Kasım itibarıyla ruble cinsinden para yatırma işlemlerinin durdurulacağı, 31 Aralık'ta da para çekme işlemlerinin sona erdirileceği ifade edildi.

Açıklamada, Binance müşterilerinin ruble varlıklarını komisyon ödemeden CommEX platformuna aktarabilecekleri belirtildi.


Binance, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada, varlıklarını satarak Rusya pazarından çıkma kararı aldığını bildirmişti. Şirket, Rusya'daki tüm varlıklarının CommEX'e satılması konusunda anlaşma sağlamıştı.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle ülkedeki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.




#Binance
#kripto
#Rusya
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