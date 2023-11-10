Binance tarih verdi: Ruble bazlı işlemleri sonlandırıyor

170 milyon 548 bin liralık tarımsal destek bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında ise 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.