Binance tarih verdi: Ruble bazlı işlemleri sonlandırıyor

Binance
MOSKOVA (AA) – Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ruble cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini durduracağını bildirdi.
Binance'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin daha önce Rusya pazarından çıkma kararı aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, Binance müşterilerinin ruble varlıklarını komisyon ödemeden CommEX platformuna aktarabilecekleri belirtildi.
Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da kripto para kullanımı artarken, Binance, şirkete yönelik yaptırım tehlikesi nedeniyle ülkedeki faaliyetlerinde çeşitli kısıtlamalara gitmişti.