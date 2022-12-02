Bir haftada 5 milyar dolar çözüldü: TL'ye ilgi zirvede

Yılbaşında yüzde 64,5 seviyesinde bulunan bankalardaki yabancı para mevduatında hızlı çözülme sürüyor. Bir haftada 5 milyar dolarlık çözülme olunca banka mevduat dengesi yarı yarıya geldi. Döviz mevduatlarındaki gerileme Şubat'tan bu yana en sert düşüş olarak dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; bankacılık sektörü toplam mevduatı 25 Kasım ile biten haftada 107 milyar lira azalışla 8 trilyon 661 milyar liradan 8 trilyon 554 milyar liraya geriledi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat % 0,45 düşüşle 4 trilyon 278 milyar liradan 4 trilyon 259 milyar liraya yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2 düşüşle 4 trilyon 382 milyar liradan 4 trilyon 295 milyar liraya geriledi.

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DÖVİZDEN KAÇIŞ SÜRÜYOR

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 25 Kasımla biten haftada bir önceki haftaya göre yüzde 2’lik düşüşle 236 milyar 416 milyon dolardan 231 milyar 480 milyon dolara geriledi. Bu paranın 204 milyar 898 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 25 Kasım itibarıyla 4 milyar 936 milyon dolarlık azalış görüldü. Azalışın 1 milyar 498 milyon doları gerçek kişilerin satışından, 3 milyar 353 milyon doları ise şirketlerin döviz satışından kaynaklandı. Resmi kuruluşların ise söz konusu haftada 214 milyon dolarlık döviz alımı yaptığı görüldü.

YILBAŞINDAN BU YANA 28 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Türk bankacılık sektörünün toplam mevduatı 31 Aralık 2021 tarihinde 5 trilyon 303 milyar liraydı. Bu mevduatın 1 trilyon 880 lirası TL cinsinden, 3 trilyon 423 milyar lirası ise yabancı para cinsinden hesaplarda tutuluyordu. 25 Kasım ile biten haftada bankalardaki toplam mevduat 8 trilyon 554 milyar liraya çıktı. Bu tarih itibariyle bankalardaki paranın 4 trilyon 259 milyarı TL cinsi mevduatlardan, 4 trilyon 295 milyar lirası ise döviz cinsi mevduatlardan oluştu. Oransal olarak ifade etmek gerekirse 31 Aralık 2021’de yüzde 35,5 olan TL cinse mevduat oranı yüzde 49,8’e çıktı. Yüzde 64,5 olan yabancı para( döviz) mevduatlarının oranı ise yüzde 50,2’ye geriledi. Döviz mevduatında yaşanan 28 milyar dolarlık düşüş, döviz mevduatlarının bankalardaki toplam mevduatları içerisindeki ağırlığını 14,3 puan aşağı çekti.

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Borsada son 22 yılın en güçlü rallisi

Kasım ayını yüzde 25 yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul son 22 yılın en güçlü rallisini yaptı. Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana getiri arayışındaki yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından itibaren yüzde 168 getiriyle dünya genelinden pozitif ayrışırken, son 2 ayda yüzde 57 kazançla 2000 yılından bu yana en güçlü iki aylık performansını sergiledi. Borsadaki bu kazanca karşın, doların geçen ayki getirisi yüzde 0’da kalırken, altın yüzde 9, avro ise yüzde 5 kazandırdı. BIST 100 endeksi, geçen ay yüzde 25,1 artarak 4.977 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 4.988 puana taşıdı. Dün güne tarihi başlangıç seviyesiyle açın Borsa İstanbul, 5 bin sınırını aşarak tarihi zirve yaptı. Gün içi en yüksek 5 bin 91 seviyesini gören endeks günü yüzde 1,38 yükselişle 5 bin 46 puandan tamamladı.

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