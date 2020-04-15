Ekonomi Birçok kişinin başına geldi, uyarı yapıldı İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Birçok kişinin başına geldi, uyarı yapıldı: İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir

Birçok kişinin başına geldi, uyarı yapıldı: İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım için önceden ödenen ücretlerin, organizasyonun iptali halinde koşulsuz geri alınabileceğini, taksit ya da senet yapıldıysa, bunların ödenmesinden kaçınılabileceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyon ertelendi ya da iptal edildi, ödenen ücretler geri alınabilecek.
Koronavirüs nedeniyle birçok organizasyon ertelendi ya da iptal edildi, ödenen ücretler geri alınabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm dünyada olduğu gibi, virüsün yayılımını önlemek için Türkiye'de de bazı önlemler alındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ortak hareket ederek, önce özel işletmelerin tamamına yakınının kapatılmasına karar verdi, ardından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Ayrıca düğün, konser, spor müsabakaları, şehirlerarası ve yurt dışı yolculuklar gibi faaliyetler de bir süreliğine yasaklandı. Okullarda ise eğitime ara verildi.

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'ÖDEDİKLERİNİZİ GERİ ALABİLİRSİNİZ'

Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.

TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi.

  • Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle hukukta 'mücbir sebep' kavramının devreye girdiğini hatırlatan Özçulcu, “Mücbir sebep deprem savaş, salgın gibi özellikler nedeniyle taraflardan birinin ya da ikisinin sözleşmenin gereğini yerine getirememesidir. Elinde olmadan yerine getirememe durumudur. Düğün gibi birçok kalabalık organizasyon yasaklandı. Bu tüketiciler ödediklerini tümüyle geri isteyecekleri gibi eğer senede ya da takside bağlanmışsa bunları ödemekten imtina edebilirler" dedi.

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YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ

İptallerin yanı sıra, taraflar eğer anlaşırsa sözleşmenin yükümlüklerini daha sonra anlaşılan bir zamanda gerçekleştirilmesi için yükümlülüklerin ertelenebileceğini de anlatan Özçulcu, bu yöntemin de her iki tarafın anlaşması halinde yeni bir sözleşmeyle güvence altına alınabileceğini ifade etti.

Tarafların anlaşamaması halinde yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Özçulcu, “Tüketiciler önce il hakem heyetlerine hiçbir masraf ödemeksizin başvurmalıdır. Parasal sınır aşılırsa tüketici mahkemelerinin yolu açıktır. Yargı yolunda davalar oldukça kısa sürmektedir" diye konuştu.

Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
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İçişleri Bakanlığı geçen günlerde yayınladığı genelge ile yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında insan kalabalığının yaşandığı çok sayıda işletmenin geçici olarak kapatılması kararını aldı. Alınan tedbirler kapsamında nişan ve düğün salonları da faaliyetlerini durdurdu. Bu karar, düğünleri iptal olan birçok çiftin yeniden planlama yapmasına neden oldu.
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Adana’da düğün öncesi merasimde takılmak üzere altın alan çiftler ile ailelerinin iptal kararı sonrası altınlarını nakde çevirmek istediğini dile getiren Birkan Gizir, çiftlerin mağdur olmaması adına yardımcı olduklarını söyledi.
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Düğün iptalleri sonrası daha önceden altın siparişi veren çiftlerin de siparişlerini iptal ettiğini dile getiren Gizir, İnsanlar bu sürecin ne zaman biteceğini öngöremediği için daha çok temel ihtiyaçlarına yönelik harcamalar yapmaya başladılar. Bundan dolayı çiftlerimiz altınlarını bozduruyor ve salgın bittikten sonra alacaklarını söylüyorlar. Bize gelen çiftler durumlarını anlatıyorlar. 'Evimizi tuttuk, kiramızı ödedik ama düğünden önce paramız kalmadı' diyerek altınlarını geri getiriyorlar. Umarım karantina günleri geçer ve çiftlerimiz düğünlerini en kısa zamanda yaparlar” diye konuştu.
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Her sektörde olduğu gibi altın sektöründe de işlerde düşüş olduğunu ama buna karşın altına yatırım yapanların var olduğunu belirten Birkan Gizir, İnsanlar bu aralar sadece yatırım amaçlı ürünleri alıyor. Bunların başında da çeyrek altın geliyor. Onun dışında ise evlilik teklif edecekler yüzük alıyorlar” dedi.
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ÇEYREK ALTIN ÖN PLANDA <br> <br> Altının her daim güvenli bir yatırım limanı olduğunu kaydeden kuyumcu Kerim Küçükaltın ise bu sıralar tasarrufa yönelik altın alımlarının olduğunu belirterek şöyle konuştu: Altın genellikle yükselişini koruyan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılar altına rağbet göstermeye devam ediyor. Çeyrek altın burada ön plana çıkıyor. Tabi bu süreçte iş yerlerini kapatan kuyumcu arkadaşlarımız da oluyor...
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İsteğe bağlı bir durum bu çünkü bizim sektörümüzde önlem alındıktan sonra risk en aza iniyor. Bunun yanı sıra düğün sektörü bizi yakından ilgilendirdiği için düğünleri iptal olan çiftlerden altınlarını geri getirenler oluyor.”
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Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Düğünü iptal olan çiftler altınlarını nakde çeviriyor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, kına gibi organizasyonların iptal edilmesinin ardından düğün öncesi altın alan birçok çiftin altınlarını bozdurmaya geldiğini belirten kuyumcu Birkan Gizir, "Çiftlerimiz bu süreçten dolayı altınlarını nakit paraya çevirmeyi tercih ediyorlar” dedi.
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