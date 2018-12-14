Ekonomi Bireysel emeklilikle adım adım tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bireysel emeklilikle adım adım tasarruf

Türkiye’nin tasarruf kapasitesinin Bireysel Emeklilik Sistemi’yle (BES) ortaya çıkacağını söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Yüzde 25 devlet katkısı ve yüksek getirili fonları ile en uygun tasarrufun yolu BES’tir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OKS sayesinde 15 milyon çalışanın BES’le tanışma fırsatı yakaladı
OKS sayesinde 15 milyon çalışanın BES’le tanışma fırsatı yakaladı

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaklaşık 7 milyon katılımcı ve 87 milyar lira fon tutarı bulunan gönüllü bireysel emekliliğin Türkiye’nin en önemli sorunu olan tasarruf açısından en avantajlı alternatif olduğunu belirtti. Sincek, “BES’e yatırım yapanlar birikimlerini kısa vadeli dalgalanmalardan koruyarak geleceklerini planlama fırsatı yakalar. Vatandaşlarımız, altın ya da döviz almak yerine birikimlerini, BES’teki altın ve döviz fonlarına yatırarak çifte kazanç sağlayabilirler. Aynı zamanda yüzde 25 devlet katkısından da yararlanmış olurlar. Birikimlerine güvenli liman arayanlar için BES en iyi alternatif” şeklinde konuştu. Günümüzün en ucuz tasarruf aracının BES olduğunu aktaran Ayhan Sincek, “Geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES’tir. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES’i anlatmalıyız. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek” dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek

OKS’YE SON HALKA DA DAHİL OLUYOR

OKS sayesinde 15 milyon çalışanın BES’le tanışma fırsatı yakaladığını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “2019’un başında çalışan sayısı 5-9 arası olan işletmeler de sisteme dahil olacak. Hali hazırda 5 milyon 22 bin çalışan OKS’de kalmayı tercih etti. 4.2 milyar TL fon birikti. Katılım Emeklilik olarak web sitemiz üzerinden online OKS başvurusu yapabilme imkanı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

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