Ekonomi Açılış öncesi Borsa İstanbuldan yeni hamle Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Açılış öncesi Borsa İstanbul'dan yeni hamle: Açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

Borsa İstanbul AŞ, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı. Söz konusu paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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Haber Merkezi AA
BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak
Foto/arşiv

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca BIST-50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işleminin yapılabildiği anımsatıldı.

Söz konusu paylarda bugünkü seansta, bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasının kararlaştırıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."

AÇIĞA SATIŞ YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kurallardan biri, yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. 'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir. Yukarı adım kuralı açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir tedbir olarak uygulanıyor.

Borsa İstanbul coştu: Son 12 yılın en güçlü performansı
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Borsa İstanbul coştu: Son 12 yılın en güçlü performansı

Üç trilyon liraya yaklaştı: İşte Türkiye'nin en büyük 20 şirketi
FOTOĞRAF 22
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Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 681 milyar lira oldu.
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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeridefter değeri oranları şöyle:
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Ereğli Demir Çelik 126.070.000.000 2,42 (milyar TL)
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Enka İnşaat 109.536.000.000 1,81
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<br>Ford Otosan 109.273.374.000 12,14
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Koç Holding 100.370.844.819 1,82
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İskenderun Demir Çelik 81.548.000.000 2,82
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SASA Polyester 67.144.000.000 16,64
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ASELSAN 65.572.800.000 3,18
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Şişe Cam 57.159.574.288 2,12
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Garanti Bankası 56.952.000.000 0,80
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Tüpraş 54.115.589.120 4,00
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Bim Mağazalar 52.978.200.000 7,89
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Turkcell 52.668.000.000 2,40
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<br>Tofaş Oto Fabrikası 48.450.000.000 9,69
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Akbank 45.240.000.000 0,64
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İş Bankası (C) 42.389.717.400 0,57
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Türk Telekom 40.145.000.000 2,63
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Arçelik 40.104.468.967 2,71
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Türk Hava Yolları 36.073.200.000 0,63<br>
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<br>Yapı ve Kredi Bankası 35.815.497.444 0,64
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Sabancı Holding 35.625.452.635 0,79
Üç trilyon liraya yaklaştı: İşte Türkiye'nin en büyük 20 şirketi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri bugün itibariyle yaklaşık 2 trilyon 681 milyar lira oldu. Söz konusu rakam iki yıl öncesine kadar 1 trilyon lira seviyesindeydi. İşte BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından Türkiye'nin en büyük 20 şirketi..


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