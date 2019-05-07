Yerel Seçim 2019
Ekonomi BiTaksi ve BKM Expressten ramazanda taksiler 1 TL açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması

BiTaksi ve BKM Express’ten ‘ramazanda taksiler 1 TL’ açıklaması

BiTaksi’den yapılan açıklamada, BKM Express ile ilk kez ödeme yapacak kullanıcıların ramazan ayı boyunca 30 TL'ye kadar yolculukları için yalnız 1 TL ödeyeceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
30 TL’ye kadar olan ilk yolculuklar için 1 TL ödenecek.
30 TL’ye kadar olan ilk yolculuklar için 1 TL ödenecek.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taksi sürücüleri ile yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, BKM Express ile hayata geçirdiği proje kapsamında ramazan ayına özel ‘30 TL’ye 1 TL’ kampanyası ile kullanıcılarına avantaj sunmaya devam ediyor. BKM Express ile BiTaksi’de ilk kez ödeme yapacak yolcular, 1 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasındaki 30 TL’ye kadar olan ilk yolculukları için yalnızca 1 TL ödüyor. İlk kez BiTaksi’de BKM Express kullanımında ve bir defaya mahsus geçerli olan kampanya kapsamında 30 TL’nin üzerindeki yolculuklar ise ödeme tutarından 29 TL düşürülerek tahsil ediliyor."

"BKM Express Hesabı olmayanların da kampanyadan faydalanabilmesi için BiTaksi içindeki menüde ‘Ödeme Araçlarım’ kısmından ‘BKM Express Hesabı Ekle’ seçeneği ile kolayca BKM Express Hesabı oluşturulabilecek ya da mevcut hesap hızlıca eklenebilecek."

Kampanyanın hem sarı hem de turkuaz BiTaksi’lerde geçerli olacağı belirtildi.

THY'den transit yolculara ücretsiz tur
EKONOMİ
THY'den transit yolculara ücretsiz tur

İstanbul Havalimanı taksi ücretleri belli oldu
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı taksi ücretleri belli oldu
10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

10 soruda yenilenen İstanbul seçimi

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçiminin merak edilenleri.
ABDnin silahlarıTürk askerine çevrildi

ABD'nin silahları
Türk askerine çevrildi

Türk askerine ABD-İsrail yapımı silahlarla saldırıyorlar.
Esed mutabakatı hiçe saydı

Esed mutabakatı hiçe saydı

​İki stratejik bölge rejim güçleri tarafından ele geçirildi.
Çözüm süreci<br>diye bir şey yok

Çözüm süreci
diye bir şey yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair önemli açıklamalar.
Vekalet edecek

Vekalet edecek

İBB Başkan Vekilliğine Vali Yerlikaya görevlendirildi.
Patlatma<br>testine girecek

Patlatma
testine girecek

​Yüzde 100'e yakın yerli imkanlarla geliştirildi.
'Can suyu' oldular

'Can suyu' oldular

​Üç arkadaş 'susuz tarıma' karşı çözüm üretti.

2 Haziran yerine <br>neden 23 Haziran

2 Haziran yerine
neden 23 Haziran

​İstanbul seçimlerinin iptal olmasının ardından dikkat çeken tarih.
İrade gasbını görmezden gelemeyiz

İrade gasbını görmezden gelemeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nın iptal kararını yorumladı.
S-400 eğitimi başlıyor

S-400 eğitimi başlıyor

​Türk askerleri eğitim için Rusya'ya gidecek.
Bir kavanoz<br>bal verip aldılar

Bir kavanoz
bal verip aldılar

Rus yapımı 1984 model aracı görenler inanamıyor.
Arakanlıların ümidi<br>Türk Sahra Hastanesi

Arakanlıların ümidi
Türk Sahra Hastanesi

Hastaların başka ülkelerde tedavisine izin verilmiyor.
Diyarbakır'da PKK'ya darbe: <br>3 sığınak imha edildi

Diyarbakır'da PKK'ya darbe:
3 sığınak imha edildi

​Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde operasyon sürüyor.
Dev takip

Dev takip

Premier Lig devi Abdülkadir ve Yusuf'u izledi.
İstanbul’da yeniden seçim

İstanbul’da yeniden seçim

YSK, İstanbul seçimlerinin iptaline karar verdi.
Dedesinin tarifi<br>ile üretiyor

Dedesinin tarifi
ile üretiyor

​100 bin ton üretiyor ama siparişlere yetişemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.