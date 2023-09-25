|
Ekonomi

Booking'in uçak bileti satışı yapan Etraveli'yi satın almasına onay çıkmadı

Avrupa Birliği (AB), konaklama için online rezervasyon hizmetleri sunan Booking'in uçak bileti satışı yapan Etraveli'yi satın almasına izin vermedi.

15:41 . 25/09/2023 Pazartesi
AA
AB, Booking'in Etraveli'yi satın almasını veto etti

AB, Booking'in Etraveli'yi satın almasını veto etti

AB Komisyonu Üyesi Didier Reynders, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Booking Holding'in ETraveli'yi satın alma teklifinin AB kurallarıyla uyumlu bulunmadığını ve bu nedenle yasaklandığını açıkladı.


"Komisyon, Etraveli'nin Booking tarafından satın alınmasını engellemeye karar verdi." diyen Reynders, Booking'in ETraveli'yi satın almasının çevrim içi seyahat acenteleri pazarındaki hakim konumunu güçlendireceğini, oteller ve tüketiciler için daha yüksek maliyetlere neden olacağını anlattı.


Reynders, söz konusu şirketlerin çevrim içi seyahat acentesi olarak oteller ve hava yolları arasında aracılık yaptığını hatırlatarak, satın almayla Booking'in seyahat hizmetleri ekosisteminin genişleyeceğini, şirketin bu duruma karşı AB'nin endişelerini gidermeye yeterli çözümler sunamadığını söyledi.

ABD merkezli Booking Holding, bünyesinde Booking.com, Rentalcars, Priceline, Agoda, Kayak, Momondo, Cheapflights gibi siteleri bulunduruyor.

İsveç merkezli ETraveli ise Gotogate, My Trip, Seat24 ve SuperSaver markalarıyla uçuş bilet hizmetleri veriyor.


Booking, 2021 yılında Etraveli'yi 1,63 milyar avroya satın almayı teklif etmişti.


Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonunun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.




#AB
#Avrupa
#Booking
#Brüksel
#Didier Reynders
#Etraveli
#rezervasyon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim gün sayısının düşürülmesi için gözler Meclis’te: Bağ-Kur erken emeklilik şartları neler?