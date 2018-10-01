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Kamu borç yapılandırmasında ilk taksitin son günü

Borcu olanlar dikkat: Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasında ilk taksitin bugün ödenmesi gerektiği uyarısı yapıldı. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi için tanınan son ödeme süresi bugün saat 21.00'de dolacak. İlk iki taksiti süresinde ödemeyenler hakkını kaybedecek.

Haber Merkezi AA
Kamu borç yapılandırmasında ilk taksidin son günü
Kamu borç yapılandırmasında ilk taksidin son günü

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim mesai bitimine kadar peşin ödenmesi halinde, hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarından yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak, ayrıca katsayı uygulanmayacak.

  • Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar da yapılandırılmış borçlarının tamamını bugün akşama kadar peşin ödeyebilecekleri gibi, 1. taksiti süresinde ödeyip kalan taksit tutarlarının tamamını 2. taksit ödeme süresi olan 30 Kasım'a kadar peşin ödemeleri halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanabilecek.

Bu şekilde, ilk iki taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018'e kadar) peşin ödeme yapılması halinde ise Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50 indirim, kapsama alınan idari para cezalarının aslında yüzde 12,5 indirim yapılacak, ayrıca katsayı da uygulanmayacak.

"Zamanında ödemeyen hakkını kaybedecek"

Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, yaptığı açıklamada, mükelleflerin yapılandırmanın sağladığı avantajlardan yararlanması için son ödeme süresini kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Karayılan, "Bu kanun, kaçırılmaması gereken çok önemli fırsatlar sundu. Alacak asıllarına yıllık yüzde 16,80 olarak uygulanan gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarını kullanarak faiz hesapladık. Böylece bu borçlar üzerindeki faiz yükü neredeyse üçte bir, dörtte bir seviyelerine düştü." dedi.

"Yüzde 60 yerine yüzde 3-4 oranında faiz alıyoruz"

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinden, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi zıyaı cezaları ile bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçtiklerini anımsatan Karayılan, "Yine trafik para cezalarına, aylık yüzde 5 faiz üzerinden yıllık yüzde 60 faiz yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplayarak yıllık ortalama yüzde 3-4 oranında faiz alıyoruz." diye konuştu.

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''İlk iki taksit tam süresinde ödenmeli"

Karayılan, yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesinin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir takvim yılında iki taneden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımızın 1 Ekim'e kadar 1. taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, kanundan yararlanma haklarını tamamen kaybedecekler. Borçlar, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi 'www.gib.gov.tr' üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara nakden veya çekle ödenebilecek."Öte yandan, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödemesi ile 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme süresi de bugün sona erecek.

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