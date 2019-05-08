Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 değer kaybıyla 90.767,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 714,73 puan ve yüzde 0,78 azalışla 90.767,72 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 12,21 ile metal ana sanayi oldu.

Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik şirketlerinin bugünkü temettü ödemeleri nedeniyle, şirket hisse fiyatlarındaki gerileme, metal ana sanayi ve BIST 100 endeksinin güne düşüşle başlamasına neden oldu. Bugün Ereğli Demir Çelik net 1,25 lira, İskenderun Demir Çelik ise 1,09 lira temettü dağıtımına başladı.

Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, yüzde 1,61 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 91.482,45 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilemesine ilişkin kararının ardından siyasi gelişmelerin yeniden gündemin odağına yerleştiğini belirterek, yurt dışında, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 puanın altında kalıcılık sağlanması durumunda 90.000 ve 89.300 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, 93.400'ün direnç konumuna gelebileceğini kaydetti.

Analistler, artan ticaret savaşı endişelerinin dünya borsaları üzerinde satış baskısına neden olduğuna değinerek, Çin Ticaret Bakanlığı heyeti ile ABD yetkilileri arasında yarın başlaması beklenen müzakerelerin, piyasaların odağına yerleştiğini bildirdi.

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