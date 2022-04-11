Borsa haftaya yükselişle başladı

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Rıdvan Dilmen: Guardiola gelse şampiyon yapamaz

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Fenerbahçe'nin yedeklerinin Galatasaray'ın 11'inden daha iyi olduğunu söyleyen Dilmen, "Son 20 yıldır gördüğüm en zayıf Galatasaray kadrosu bu" dedi. Rıdvan Dilmen'in Guardiola çıkışı ise sosyal medyada gündem oldu.