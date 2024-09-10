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Ekonomi

Borsa'da yükseliş sürüyor: En çok kazandıran sektör belli oldu

Borsa İstanbul'da güne yüzde 0,39 artışla başlayan BIST 100 endeksi 9.737,17 puandan işlem görüyor. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,87 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 0,51 ile sigorta oldu.

10:16 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:17 - 10/09/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 9.737,17 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,61 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.737,17 puana çıktı.


En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,30 değer kazandı.


Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,87 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 0,51 ile sigorta oldu.


Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 9.699,56 puandan tamamladı.


Küresel piyasalarda gözler FED'e çevrildi

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif seyrediyor.


Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



#Piyasalar
#bist 100
#Borsa İstanbul
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