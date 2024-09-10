Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,61 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.737,17 puana çıktı.

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

En çok kazandıran ve kaybettiren sektör

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,87 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 0,51 ile sigorta oldu.