Borsa güne yatay başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 11.185,98 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.185,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,74 ile taş toprak, en fazla kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.