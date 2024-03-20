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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı: İşte en fazla kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 artışla 8.932,48 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,60 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 8.932,48 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:07 - 20/03/2024 Çarşamba
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8.929,88 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrilirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon endişelerini beslemeye devam ettiğini belirterek, Fed'in bu sinyalleri nasıl değerlendirdiğine ilişkin ipuçlarının gelecek dönemde atılacak adımlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra İngiltere'de tüketici ve Almanya'da üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#Borsa İstanbul
#BIST 100
#Piyasalar
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