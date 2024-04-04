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Ekonomi

Borsa güne yatay seyirle başladı: İşte en fazla kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışının hemen üzerinde 8.949,12 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,32 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 8.964,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,04 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:13 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 8.945,80 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "bekle-gör" yaklaşımı mesajlarıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Powell, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güven artana kadar politika faizini düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini ifade ederek, "Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var." diye konuştu.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret dengesi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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