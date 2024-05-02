Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.182 puandan kapatarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırdı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,90 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 6,29 ile spor oldu.