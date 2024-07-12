Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 2,6 artarak 11.024 puanla kapanış rekoru kırdı. Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 281,03 puan artış gösterdi. Öte yandan sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık; en çok kaybettiren ise yüzde 2,21 ile spor oldu.