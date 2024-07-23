Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak günü 11 bin 172,75 puanla tamamladı. Endeks, bu puanla tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, toplam işlem hacmi 110,8 milyar lira oldu.