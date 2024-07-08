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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör taş toprak oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11'lik kazandığı değerle 10 bin 864,08 puanla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok taş toprak kazandırırken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

18:37 - 8/07/2024 Monday
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 10.864,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,30 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 4,00 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlandığını belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


#BIST
#Piyasalar
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