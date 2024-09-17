|
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı: En çok kazandıran sektör ticaret oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,89 değer kazanarak günü 9 bin 758,14 puanla tamamladı. Endeks puanı önceki kapanışa göre 180,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

18:46 - 17/09/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 9.758,14 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 69,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi yüzde 2,06 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,17 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,73 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güçlü kalmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 59 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


#Borsa İstanbul
#BIST
#piyasalar
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangileri? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri...