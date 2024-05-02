Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.204,79 puanla rekor seviyeyi gördü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,12 ile spor oldu.