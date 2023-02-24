|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 5.093,89 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 çıktı.

13:24 . 24/02/2023 Cuma
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,70 puan değer kazanarak 5.093,89'a çıktı. Toplam işlem hacmi 38,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,37 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,60 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,91 ile tekstil, deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına beklenenden daha uzun süre devam edebileceğine yönelik endişelerin güçlendiğini belirterek, açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de kişisel tüketim harcamaları endeksi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.000 ve 4.800 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.




#BIST
#Piyasalar
#borsa
36 dakika önce
default-profile-img
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
'İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz' yardım kermesi Üsküdar'da başladı
TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri 2023
Enkazdan yaralı çıkarılan 3 yaşındaki kayıp Batu hala kayıp: Öldüğünü bilsek mezarını bileceğiz
TÜİK istatistikleri açıkladı: En hızlı evlenen ve boşanan iller belli oldu
Hatay'a gelen gönüllüler pizza yapıp depremzedelere dağıtıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.